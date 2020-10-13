Жительница Шабаново рассказала подробности «воскрешения» дедушки после похорон из-за COVID-19

Полную версию интервью с женщиной опубликовал сайт «РЕН ТВ».

Жительница села Шабаново Ленинск-Кузнецкого округа рассказала в интервью «РЕН ТВ» подробности о «воскрешении» двоюродного дедушки после похорон. Ранее по факту случившегося было заведено уголовное дело.

Женщина пояснила, что ее престарелый родственник находился доме-интернате в Кемерове, на улице Космическая. Родственники периодически звонили в учреждение и интересовались его состоянием здоровья. Так, по словам потерпевшей, 17 августа, когда она позвонила в дом-интернат, работники учреждения сказали, чтобы семья не переживала - температура у пенсионера спала, а если будут какие-то ухудшения, они сообщат.

«23 августа бабушка, его родная сестра, уехала к себе домой, в город Кемерово, решила позвонить в больницу и узнать о его состоянии. Ей сказали, что он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Она мне дала номер телефона, чтобы позвонила я как внучка — бабушке уже 80 лет, где-то может что-то недопоняла. Я позвонила 23 августа в больницу узнать его состояние. Мне сказали, чтобы я звонила утром, потому что такую информацию вечером они предоставить не могут», — пояснила женщина.

Впоследствии в медучреждении ей сообщили, что якобы пенсионер уже девятые сутки находится в крайне тяжёлом состоянии, а в ночь с 23-го на 24 августа сестре мужчины позвонили из больницы и рассказали, что её брат скончался.

Похороны прошли 26 августа. Мужчину хоронили в закрытом гробу, так как была подтверждена короновирусная инфекция.

«13 сентября бабушка позвонила и сказала, что ей пришло сообщение на телефон от какого-то исполняющего директора. Я взяла номер телефона и позвонила исполняющему директору. Это, получается, исполняющий директор дома-интерната. Он мне сказал, что нам нужно приехать на опознание. Я растерялась, думаю, какое опознание, мы своего дедушку уже похоронили. Я говорю: «Он что, мёртвый?». Он говорит: «Нет, он абсолютно здоровый и живой, находится в доме-интернате у нас», — добавила жительница Кузбасса.

В итоге 14 сентября родственники посетили социальное учреждение. Там им пояснили, что их дедушку выписали под чужой фамилией, а пенсионера узнали сотрудники дома-интерната.

Женщина отметила, что дедушка, которого якобы похоронили, сейчас снова находится в больнице. Его госпитализировали с пневмонией 25 сентября.

Сейчас проверку по данному факту проводят следователи и сотрудники минздрава Кузбасса. Родственники же намерены выяснить, кто совершил эту ошибку, а также потребовать компенсацию за нанесение морального вреда и затраты на похороны. Кто лежит в земле на фамильном месте погребения, до сих пор не известно.