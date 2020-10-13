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В Кузбассе для борьбы с очередями в поликлиниках открываются мобильные пункты

13 октября 2020 в 10:01

Этому поспособствовал внеплановый визит губернатора в поликлинику.

В понедельник, 12 октября, после многочисленных жалоб горожан на очереди в медучреждениях Сергей Цивилев внепланово посетил поликлинику №5. По словам главы региона. Он был неприятно удивлен происходящим. Его возмутила очередь в сто человек и то, то некоторые пациенты с жаром и другими симптомами ждали приема по 5-6 часов.

По итогам внепланового визита губернатора Сергея Цивилёва в работу учреждений Кузбасса внесут коррективы. Так, в наиболее загруженные поликлиники передадут 170 дополнительных машин. В помощь врачам отправят около тысячи студентов-медиков.

Кроме того, рядом с поликлиниками развернут мобильные обогреваемые пункты МЧС для ожидания приёма по следующим адресам:

  • Заводский район: городская клиническая больница № 4 (Базовая улица, 12а);
  • Ленинский район: городская клиническая больница № 12 (Ленинградский проспект, 49);
  • Кировский район: кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Подгорбунского (улица Александрова, 7, к. 5);
  • Центральный район: поликлиника № 5 (проспект Ленина, 107).

 

Фото: instagram.com/sergey_tsivilev


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