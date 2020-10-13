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Долгожданное открытие: в Кемерове возобновил работу киноцентр «Гринвич»

13 октября 2020 в 10:45

Горожан приглашают безопасно посмотреть новинки проката.

Сегодня, 13 октября, в столице Кузбасса возобновил работу киноцентр «Гринвич».

Напомним, развлекательные учреждения области приостановили работу в марте в связи с эпидемией коронавируса. Но с сегодняшнего дня горожане вновь смогут посетить кинотеатр «Гринвич», не опасаясь за свое здоровье.

«Со своей стороны мы выполняем все правила Роспотребнадзора, установленные для кинотеатров, в частности регулярно обрабатываем контактные поверхности (перила, дверные ручки и т. д.) Тщательно следим за здоровьем сотрудников и не допускаем до работы тех, у кого видим признаки ОРВИ. При этом персонал работает исключительно в масках и перчатках», - отметил представитель киноцентра.

Посетителей также просят соблюдать масочный режим и дистанцию!

Всех киноманов будут рады вновь видеть по адресу: г. Кемерово, пр. Молодежный, 2, ТРК Гринвич, 4 этаж. Выбрать интересующий фильм и приобрести билеты можно на сайте – гринвич-кино.рф


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