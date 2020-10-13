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Выпускник кемеровской школы подделал оценки в аттестате для поступления в вуз

13 октября 2020 в 16:33

Летчика из него теперь не получится.

В отношении двух студентов первого курса государственного Ульяновского института гражданской авиации возбуждены уголовные дела по статьям «Использование заведомо подложного документа». Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

«Установлено, что фигуранты при поступлении на специальности «Летная эксплуатация летательных аппаратов» представили поддельные аттестаты. Документы подтверждали получение среднего образования в 2015 и 2019 года в школах Южно-Сахалинска и Кемерова», -  пишет издание.

Надзорным ведомством выяснено, что итоговые отметки в приложениях к аттестатам не соответствовали действительности. Иными словами, студенты «улучшили» свою успеваемость, чтобы поступить в вуз.

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.


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