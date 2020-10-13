Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 октября

Скончались четыре пациента.

По данным на утро 13 октября в Кемеровской области выявили 176 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 42, Междуреченск — 21, Осинники — 17, Ленинск-Кузнецкий — 12, по 11 — Белово и Киселёвск, 10 — Прокопьевск, по 8 — Анжеро-Судженск и Юрга, Мыски — 7, Кемерово — 5, по 3 — Калтан и Ленинск-Кузнецкий округ, по 2 — Берёзовский, Полысаево, Новокузнецкий, Таштагольский, Яйский районы и Топкинский округ, по 1 — Беловский, Гурьевский, Тисульский, Тяжинский и Яшкинский районы, а также Кемеровский округ», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента.

«У мужчины 1968 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гепатита, желчнокаменной болезни, холецистита. У мужчины 1962 года рождения из Кемеровского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца, кардиосклероза. У мужчины 1974 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. У женщины 1957 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», - говорится в официальном сообщении.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 12 233 случаев коронавируса, из них 8247 человек выздоровели, 3833 получают лечение, 153 скончались.