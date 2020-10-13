Жительница Юргинского района нашла тело пропавшего сына в соседской постройке

К убийству оказался причастен 51-летний сосед.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 51-летнего жителя Юргинского района. Его обвиняют в убийстве соседа.

По информации следственного комитета, преступление было совершено в апреле.

«Тело 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружила его мать в надворной постройке соседского дома. Женщина его искала после того, как он несколько дней не приходил домой. Хозяин жилища убеждал мать погибшего, что он не был у него в гостях. Но женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов, и в итоге следователи и полицейские собрали неопровержимые доказательства причастности соседа к смерти потерпевшего», - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Кузбассу.

Отмечается, что сам фигурант вину не признал. Он выдвигал версию, что орудие преступления — нож со следами крови, который обнаружили у него в доме, - ему подбросили. А обувь потерпевшего последний оставил сам, когда ранее приходил к нему в гости.

Однако в ходе предварительного следствия данные версии были опровергнуты. Психолого-психиатрическая экспертиза доказала вменяемость обвиняемого. Уголовного дело направлено в суд.