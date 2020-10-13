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В Кемерове у заболевших коронавирусом родителей родился ребёнок

13 октября 2020 в 13:34

Девочка находится под наблюдением врачей.

В Кемерове женщина, которая лечится от коронавируса, родила ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе «Кузбасской клинической больницы имени С. В. Беляева».

Мама и папа новорождённой сейчас проходят лечение от COVID-19 в перинатальном центре, который ранее был переоборудован для работы с заражёнными коронавирусом.

«Роды были партнёрскими. Ребёнок родился на 37 неделе. Вес девочки составил 2 750 г, а рост — 50 см», — пояснили в медучреждении.

Сейчас новорожденная находится под наблюдением врачей в отдельном педиатрическом боксе.


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