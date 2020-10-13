Найден лучший способ провести Новый год для школьников Кемерова

Горожане уже сегодня задумываются о незабываемых утренниках.

В Кемерове решился вопрос проведения новогодних утренников для школьников. Удивить маленьких горожан обещает караоке-кафе «ЕЛИ-ПЕЛИ».

Уже сегодня можно забронировать билеты на УЛЁТНУЮ ЁЛКУ!

«В каждой программе обязательно будет шоу-сказка: сделаем лимонад, крио шоу или супер вкусное мороженое своими руками», - раскрыли некоторые секреты праздничной программы в кафе.

А может, Вам захочется просто покричать песни и утонуть в 10 кг блестяшек!? Просто обратитесь в «ЕЛИ-ПЕЛИ» и Вам обязательно предложат самые разные варианты празднования Нового года для Ваших детей.

Подарите детям волшебство современной новогодней сказки вместе с кафе-караоке «ЕЛИ-ПЕЛИ»!

Мы находимся по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 87 (ТЦ "Север" 3 этаж)

Познакомиться с кафе можно на сайте елипели42.рф

А также в соцсетях:

vk.com/elipeli42

instagram.com/elipeli5

Тел. для справок:

+7-904-965-06-38

+7-908-951-56-43