В Гурьевске женщина за рулём ВАЗа съехала в кювет и погибла

Авария произошла ночью.

В Кузбассе в результате ДТП погибла женщина. Как сообщили в ГИБДД Гурьевска, авария произошла около 20:00 11 октября на дороге Шанда — Старобачаты.

«По предварительной версии, женщина за рулём ВАЗ-2112 не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием», - рассказали в ведомстве.

В результате 36-летняя автомобилистка погибла от полученных травм. По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Правоохранители призывают автомобилистов соблюдать требования правил дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию до впереди идущих транспортных средств.

Фото: instagram.com/ogibddgurevsk42