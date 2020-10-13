Блог с тобой ›› Новости ›› В Гурьевске женщина за рулём ВАЗа съехала в кюв...

В Гурьевске женщина за рулём ВАЗа съехала в кювет и погибла

13 октября 2020 в 14:04

Авария произошла ночью.

В Кузбассе в результате ДТП погибла женщина. Как сообщили в ГИБДД Гурьевска, авария произошла около 20:00 11 октября на дороге Шанда — Старобачаты.

«По предварительной версии, женщина за рулём ВАЗ-2112 не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием», - рассказали в ведомстве.

В результате 36-летняя автомобилистка погибла от полученных травм. По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Правоохранители призывают автомобилистов соблюдать требования правил дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию до впереди идущих транспортных средств.

 

Фото: instagram.com/ogibddgurevsk42


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 октября
Content r1qrykshkx7atcn4iaqv
Жительница Юргинского района нашла тело пропавшего сына в соседской постройке
Content bebelus nou nascut2
В Кемерове у заболевших коронавирусом родителей родился ребёнок
Content unnamed
Гость из Новосибирской области напал с ножом на коллегу в гостинице Кузбасса

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?