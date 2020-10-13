Гость из Новосибирской области напал с ножом на коллегу в гостинице Кузбасса

В номере напарники распивали спиртное.

В Таштаголе житель Новосибирской области ранил своего коллегу канцелярским ножом в ходе пьяной ссоры. Злоумышленник напал на мужчину ночью в одной из городских гостиниц.

Предварительно правоохранители выяснили, что ранее напарники распивали спиртное. В ходе застолья между ними и произошёл конфликт.

«Подозреваемый напал на оппонента с канцелярским ножом, причинив резаную рану лица. Потерпевший обратился за помощью к медикам, которые вызвали на место происшествия стражей правопорядка», — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали. Ведется следствие.