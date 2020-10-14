В Кемерове появятся ледовые городки за 2 млн рублей

В преддверии праздника их построят на Южном и в Кировском.

Власти Кузбасса объявили тендеры на услуги по оформлению новогодних ледовых городков. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно данным, один городок появится у спортивного комплекса «Кировец» по улице Ушакова в Кировском районе. Его площадь составит 1 900 квадратных метров. Начальная стоимость работ оценивается почти в 1 млн рублей.

Ещё один городок построят для жителей микрорайона Южный. Он расположится на улице Патриотов, 34. Начальная стоимость работ составила около 1,25 миллиона рублей.

Аукционы состоятся в электронной форме 20 и 26 октября.