Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 октября

Скончались четыре пациента.

По данным на утро 14 октября в Кемеровской области выявили 177 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк - 33, Междуреченск - 25, Кемерово - 24, Киселёвск - 20, Прокопьевск - 14, Ленинск-Кузнецкий - 11, по 8 - Белово и Топкинский округ, Гурьевский район - 7, Анжеро-Судженск - 6, Промышленновский округ - 5, Тяжинский район - 4, Новокузнецкий район - 3, по 2 - Мариинский и Яйский районы, по 1 - Берёзовский, Полысаево, Юрга, Беловский район и Кемеровский округ», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента.

«У мужчины 1965 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, бронхиальной астмы. У мужчины 1962 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета. У женщины 1949 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета, нейропатии. У мужчины 1990 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени», - говорится в официальном сообщении.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 12 410 случаев коронавируса: 3907 человек продолжают получать лечение, 8346 выздоровели, 157 скончались.