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Пьяный 20-летний житель Прокопьевска ногами повредил припаркованную иномарку

14 октября 2020 в 15:35

Молодой человек был нетрезв.

В Прокопьевске 20-летний местный житель в нетрезвом состоянии повредил припаркованный автомобиль. Дебошира задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие на место по сообщению очевидца.

«Мужчина заметил на улице Институтской молодого человека, который пинал двери закрытого гаража. Когда он сделал замечанию парню, тот отреагировал агрессивно — подошёл к ближайшему припаркованному автомобилю Toyota Prius и стал ударять её ногами. В результате кузов машины получил повреждения», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что задержанный не пояснил причину своего поступка.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали дебошира правоохранителям. Сумма ущерба устанавливается.


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