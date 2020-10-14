В Кузбассе запустили горячую линию для потенциальных ковид-больных

Звонки будут принимать студенты-медики.

В Кузбассе пациентов с симптомами простуды, гриппа или коронавируса будут обслуживать по горячей линии. Поможет в этом цифровой Центр мониторинга. При симптомах вышеуказанных недугов каждый сможет позвонить по единому номеру 8 (384-2) 903-103.

Как сообщает администрация регионального Правительства, сделать это легко из любого города или села. Также уточняется, что горячая линия работает круглосуточно и без выходных.

«Смысл новой услуги в том, что к виртуальной платформе подключены все поликлиники Кемеровской области. Больному важно следовать простому алгоритму. Во-первых, назвать оператору call-центра место своего жительства, паспортные данные, номер страхового полиса и СНИЛС. Во-вторых, подробно перечислить симптомы. Информация будет транслироваться в территориальную поликлинику. Звонок отработает участковый терапевт. Он должен осмотреть пациента на дому и назначить ему соответствующее лечение», - поясняет газета «Кузбасс».

Если болезнь будет протекать без осложнений, то кузбассовца возьмёт под контроль роботизированная система. А вот если маркер красный, то за дело берётся уже врач настоящий.

Звонки на номер 8 (384-2) 903-103 готовы принимать 20 студентов-медиков. Пока звонки платные, но в ближайшем будущем номер будет переведен в бесплатный формат.

Фото: администрация Правительства Кузбасса.