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В Анжеро-Судженске настоятель храма скончался из-за коронавируса

15 октября 2020 в 09:37

Смерть наступила из-за осложнений, вызванных инфекцией.

В Анжеро-Судженске на 64 году жизни умер настоятель храма святых апостолов Петра и Павла.

Священник являлся настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла г. Анжеро-Судженска с 1985 года. Также он стал основателем священнической династии и был удостоен множества церковных наград, наград Московской Патриархии и администрации Кемеровской области.

«Выражаем соболезнование родным, близким о. Николая, прихожанам Анжеро-Судженска», — говорится на сайте Мариинской епархии.

Сообщается, что смерть духовника Мариинской епархии наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.


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