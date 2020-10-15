В Анжеро-Судженске настоятель храма скончался из-за коронавируса

Смерть наступила из-за осложнений, вызванных инфекцией.

В Анжеро-Судженске на 64 году жизни умер настоятель храма святых апостолов Петра и Павла.

Священник являлся настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла г. Анжеро-Судженска с 1985 года. Также он стал основателем священнической династии и был удостоен множества церковных наград, наград Московской Патриархии и администрации Кемеровской области.

«Выражаем соболезнование родным, близким о. Николая, прихожанам Анжеро-Судженска», — говорится на сайте Мариинской епархии.

Сообщается, что смерть духовника Мариинской епархии наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.