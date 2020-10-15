Блог с тобой ›› Новости ›› Слишком доверчивый кемеровчанин 24 раза перевод...

Слишком доверчивый кемеровчанин 24 раза переводил деньги мошеннице

15 октября 2020 в 10:40

Ему даже пришлось взять кредит.

В отдел полиции МВД по городу Кемерово обратился 28-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестная похитила у него 700 000 рублей, причем деньги он перевводил злоумышленнице сам и неоднократно.

Выяснилось, что ранее кемеровчанину позвонила женщина. Она представилась работником банка и сказала, что на него оформлен кредит. Когда пострадавший ответил, что кредит не брал, она предложила пойти в ближайшее отделение банка, оформить «зеркальный» кредит и погасить им задолженность. Собеседница заверила, будто после совершения операции долг аннулируется.

«Под руководством аферистки горожанин оформил кредит и в 24 операции перевёл деньги на указанные ему счета. Затем «работница банка» отключила телефон и на связь больше не выходила. Пострадавший обратился в отделение банка для уточнения статуса кредита. Но узнал, что полученный займ не аннулировался, а деньги переведены на сторонние счета», — сообщили в пресс-службе МВД по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней – до 6 лет лишения свободы.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 октября
Content 9d2864f0 0ea8 11eb a02d b7ebd8e1a5b0
В Кемерове благодаря соцсетям задержали наркозакладчика
Content 150989957859ff3d3a3f7ff5.12521056
В Ленинске-Кузнецком ревнивец н6апал на возлюбленную с кочергой
Content
Сергей Цивилев отчитал двух министров из-за ситуации с коронавирусом

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?