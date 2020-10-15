Слишком доверчивый кемеровчанин 24 раза переводил деньги мошеннице

Ему даже пришлось взять кредит.

В отдел полиции МВД по городу Кемерово обратился 28-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестная похитила у него 700 000 рублей, причем деньги он перевводил злоумышленнице сам и неоднократно.

Выяснилось, что ранее кемеровчанину позвонила женщина. Она представилась работником банка и сказала, что на него оформлен кредит. Когда пострадавший ответил, что кредит не брал, она предложила пойти в ближайшее отделение банка, оформить «зеркальный» кредит и погасить им задолженность. Собеседница заверила, будто после совершения операции долг аннулируется.

«Под руководством аферистки горожанин оформил кредит и в 24 операции перевёл деньги на указанные ему счета. Затем «работница банка» отключила телефон и на связь больше не выходила. Пострадавший обратился в отделение банка для уточнения статуса кредита. Но узнал, что полученный займ не аннулировался, а деньги переведены на сторонние счета», — сообщили в пресс-службе МВД по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней – до 6 лет лишения свободы.