Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 октября

Скончались четыре пациента.

По данным на утро 15 октября в Кемеровской области выявили 175 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 36, Осинники — 20, Междуреченск — 17, по 14 — Кемерово и Мыски, Белово— 12, по 9 — Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий, Киселёвск — 7, Гурьевский район — 6, Прокопьевск — 5, по 4 — Юрга, Беловский и Таштагольский район, Новокузнецкий район — 3, по 2 — Калтан, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий округ, Тисульский район, по 1 — Берёзовский, Кемеровский и Топкинский округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента.

«У мужчины 1954 года рождения из Беловского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, хронического обструктивного заболевания легких, сахарного диабета. У мужчины 1948 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1956 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета. У женщины 1957 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета», - говорится в официальном сообщении.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 8 541 человек. Скончался 161 человек. На лечении остаются ещё 3 883 заболевших. Под наблюдением — 4 288.