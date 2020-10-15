В Кемерове благодаря соцсетям задержали наркозакладчика

При нем было почти 3 килограмма запрещенного вещества.

В столице Кузбасса полицейские с поличным задержали наркозакладчика. У мужчины изъяли более 2,8 кг наркотиков, а вычислить его удалось благодаря жалобам в соцсетях.

«Горожане сообщили в соцсетях, что в лесу рядом с территорией одного из кемеровских садовых товариществ неизвестные делают тайники с запрещёнными веществами. Правоохранители установили наблюдение за местностью, после чего задержали злоумышленника», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские изъяли у подозреваемого синтетический наркотик «соль» массой более 2 килограммов. Кроме того, в мобильном телефоне задержанного стражи порядка обнаружили координаты 16 тайников, расположенных в лесу. Впоследствии оттуда было изъято 400 граммов наркотического средства мефедрон и 1100 таблеток амфетамина. Общая масса изъятых наркотических веществ составила более 2,8 килограмма.

По версии следствия, мужчина был курьером интернет-магазина по продаже наркотиков.

В настоящее время в отношении жителя столицы Кузбасса возбудили уголовные дела. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.