В Ленинске-Кузнецком ревнивец н6апал на возлюбленную с кочергой

Мужчину задержал экипаж Росгвардии.

В Ленинске-Кузнецком экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 48-летнего местного жителя, который напал на свою возлюбленную. Бойцы приехали в частный дом по сигналу самой 52-летней потерпевшей.

Выяснилось, что любовники распивали спиртное и в какой-то момент стали ссориться на почве ревности.

«В ходе конфликта подвыпивший мужчина схватил с домашней печи металлическую шумовку и попытался ударить ей возлюбленную. Перепуганная женщина успела выбежать на улицу и обратиться за помощью к стражам правопорядка», - рассказали в ведомстве.

Росгвардейцы задержали дебошира для выяснения обстоятельств. Выяснилось, что кузбассовец ранее уже привлекался к административной ответственности за побои.

Для дальнейшего разбирательства бойцы передали мужчину сотрудникам полиции.