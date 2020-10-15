Сергей Цивилев отчитал двух министров из-за ситуации с коронавирусом

Причиной стали в ом числе очереди в поликлиниках.

В четверг, 15 октября, в Сети опубликовали четвёртый эпизод видеодневника губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва. Об этом сообщает Газета Кемерова.

В очередном выпуске показали, как глава Кемеровской области поручил разобраться с очередями в поликлинике Кемерова, нехваткой рециркуляторов, а также с работой колл-центра, созданном при «Кемеровском областном медицинском информационно–аналитическом центре».

Так, губернатор позвонил министру промышленности Кузбасса Леониду Старосвету и напомнил, что 6000 единиц этой техники должны были отгрузить к 15 октября. Однако Леонид Старосвет ответил, что удалось отгрузить только 4040 рециркуляторов. Ещё 2 тысячи планируют отгрузить до 1 ноября.

«Звонишь на завод, узнаёшь, сколько сегодня отгружают. Я сейчас каждый рециркулятор буду сам расписывать. Мне в WhatsApp пишешь срочно, когда, в какие дни ты отгрузил предыдущие, какие партии были отгружены за последние две недели», — цитирует издание главу Кузбасса.

Затем Сергей Цивилев посетил колл-центр при «Кемеровском областном медицинском информационно–аналитическом центре». Там губернатор отчитал министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина из-за работы этого центра. При этом он напомнил всем присутствующим о больших очередях в поликлиниках региона.

«Врачам, которые «задыхаются», и жителям региона нужна их помощь», - напомнил Сергей Цивилев.

Фото, видео: youtube.com/Цивилев. Live