Подземный толчок в кузбасской шахте: пострадали два человека

Инцидент произошел на участке «Новый Шерегеш».

16 октября в 3:13 новосибирская сейсмостанция зафиксировала подземный толчок магнитудой 4,2 в районе горного хребта Бийская грива. В результате в шахте Шерегешского рудника произошёл толчок на участке «Новый Шерегеш».

Как сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района, горняки, в соответствии с планом действий в подобных ситуациях, выведены на поверхность.

«Поступила информация о том, что травмированы 2 человека. Предварительно, травмы определены как перелом ноги и перелом ключицы. Пострадавшие госпитализированы, состояние средней степени тяжести, в сознании», — уточнили в учреждении.

Отмечается, что ситуацию контролирует районная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Глава района Владимир Макута призвал местных жителей сохранять спокойствие и на случай повторных толчков приготовить документы и необходимые лекарства. Если вновь будут толчки, необходимо быстро и без паники покинуть помещение и отойти от зданий на безопасное расстояние.