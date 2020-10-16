Блог с тобой ›› Новости ›› Ещё один замгубернатора Кузбасса заразился COVI...

Ещё один замгубернатора Кузбасса заразился COVID-19

16 октября 2020 в 10:38

Ольга Турбаба госпитализирована с корнавирусом.

Заместитель губернатора Кемеровской области по внутренней политики Ольга Турбаба госпитализирована с корнавирусом.

По информации пресс-службы администрации правительства региона, на карантине находится замгубернатора региона по вопросам социального развития Алексей Цигельник. При этом ранее заболевший COVID-19 замгубернатора и министр финансов Кузбасса Игорь Малахов работает удалённо.

Напомним, в сентябре стало известно о заражении коронавирусом Игоря Малахова. Ранее инфекцию выявили у министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина. Тогда же стало известно, что COVID-19 подтвердился ещё у троих его коллег.


Читайте также

Content 9d2864f0 0ea8 11eb a02d b7ebd8e1a5b0
В Кемерове благодаря соцсетям задержали наркозакладчика
Content 150989957859ff3d3a3f7ff5.12521056
В Ленинске-Кузнецком ревнивец напал на возлюбленную с кочергой
Content
Сергей Цивилев отчитал двух министров из-за ситуации с коронавирусом
Content gornyak pogib v rezultate chp na shakhte v kemerovskoy oblasti spasateli ishchut vtorogo baigenews.kz
Подземный толчок в кузбасской шахте: пострадали два человека

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?