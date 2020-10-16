Ещё один замгубернатора Кузбасса заразился COVID-19

Ольга Турбаба госпитализирована с корнавирусом.

Заместитель губернатора Кемеровской области по внутренней политики Ольга Турбаба госпитализирована с корнавирусом.

По информации пресс-службы администрации правительства региона, на карантине находится замгубернатора региона по вопросам социального развития Алексей Цигельник. При этом ранее заболевший COVID-19 замгубернатора и министр финансов Кузбасса Игорь Малахов работает удалённо.

Напомним, в сентябре стало известно о заражении коронавирусом Игоря Малахова. Ранее инфекцию выявили у министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина. Тогда же стало известно, что COVID-19 подтвердился ещё у троих его коллег.