Сергей Цивилёв проведёт всекузбасское родительское онлайн-собрание

Задать вопрос можно будет в чате во время прямой трансляции.

16 октября, в 18 часов состоится среди жителей Кузбасса родительское собрание в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба администрации регионального правительства.

В нём примет участие губернатор Сергей Цивилёв. В частности, глава региона ответит на вопросы о развитии системы образования, питании в школах и обучения во время пандемии коронавируса. Задать вопрос можно будет в чате во время прямой трансляции на YouTube.

Также в обсуждении примет участие глава Минобрнауки Кемеровской области Софья Балакирева.