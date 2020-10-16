В Белове заболели две круглосуточные бригады скорой помощи

Нагрузка на врачей в городе резко выросла.

В Белове выросла нагрузка на сотрудников скорой помощи из-за заболевших коллег, сообщил заместитель главного врача по медицинской части БССМП города Яков Гуров.

«Выход малого количества бригад обусловлен тем, что непосредственно наши сами сотрудники заболели. На данный момент у нас на больничном листе находятся восемь сотрудников линейных, именно первых номеров. Таким образом, у нас выпало две круглосуточных линейных бригады. Вся остальная нагрузка упала просто на оставшиеся бригады», - рассказал министр.

По его словам, в 2,5 раза увеличилась нагрузка в связи с массовым сезонным наплывом ОРВИ, в связи с высокой диагностикой пневмонии. Медики принимают в сутки от 130 до 170 вызовов. При этом врачи могут задерживаться, если говорить о вызовах по неотложной помощи, до 2 — 6 часов.

Напомним, ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поручил разобраться с очередями в поликлинике Кемерова.