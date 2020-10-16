Блог с тобой ›› Новости ›› В Белове заболели две круглосуточные бригады ск...

В Белове заболели две круглосуточные бригады скорой помощи

16 октября 2020 в 14:51

Нагрузка на врачей в городе резко выросла.

В Белове выросла нагрузка на сотрудников скорой помощи из-за заболевших коллег, сообщил заместитель главного врача по медицинской части БССМП города Яков Гуров.

«Выход малого количества бригад обусловлен тем, что непосредственно наши сами сотрудники заболели. На данный момент у нас на больничном листе находятся восемь сотрудников линейных, именно первых номеров. Таким образом, у нас выпало две круглосуточных линейных бригады. Вся остальная нагрузка упала просто на оставшиеся бригады», - рассказал министр.

По его словам, в 2,5 раза увеличилась нагрузка в связи с массовым сезонным наплывом ОРВИ, в связи с высокой диагностикой пневмонии. Медики принимают в сутки от 130 до 170 вызовов. При этом врачи могут задерживаться, если говорить о вызовах по неотложной помощи, до 2 — 6 часов.

Напомним, ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поручил разобраться с очередями в поликлинике Кемерова.


Читайте также

Content 93ca5ba879a217d1529e2457e0ba0e5f
Сергей Цивилёв проведёт всекузбасское родительское онлайн-собрание
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 октября
Content 62 main v1591686999
Пожилую жительницу Топок будут судить за смерть внука
Content timthumb
Мужчина из Прокопьевска совершил кражу на миллион

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?