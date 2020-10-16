Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 октября

Число умерших достигло 165.

По данным на утро 16 октября в Кемеровской области выявили 176 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 57, по 18 — Киселёвск и Осинники, Мыски — 16, Междуреченск — 12, Кемерово — 10, Анжеро-Судженск — 8, Ленинск-Кузнецкий — 7, Полысаево — 6, по 4 — Калтан и Новокузнецкий район, по 3 — Прокопьевск, Беловский район и Ленинск-Кузнецкий округ, Таштагольский район — 2, по 1 — Белово, Ижморский, Прокопьевский и Яйский районы, Крапивинский округ», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента.

«У мужчины 1942 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца, гипертонической болезни. У женщины 1978 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, ожирения. У женщины 1936 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1939 года рождения из Беловского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии», - говорится в официальном сообщении.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 12761 случай коронавируса, из них 8669 человек выздоровели, 3927 получают лечение, 165 скончались.