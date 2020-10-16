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Пожилую жительницу Топок будут судить за смерть внука

16 октября 2020 в 15:42

Ребёнок утонул.

В Кузбассе завершено расследование в отношении женщины из Топкинского района. Этим летом по недосмотру женщины утонул ее внук.

«В июле текущего года обвиняемая находилась на необорудованном для купания берегу реки вместе с четырьмя внуками. Она знала, что один из них не умеет плавать, но тем не менее разрешила ему находиться в воде без спасательных средств, и, когда 12-летнего мальчика стало сносить на глубину, остальные не смогли его спасти», - рассказали в Следственном комитете России по Кемеровской области.

Отмечается, что 66-летняя женщина признала свою вину и сотрудничала со следствием. Санкции инкриминируемой ей статьи «Причинение смерти по неосторожности» предусматривают до двух лет лишения свободы.


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