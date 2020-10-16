Блог с тобой ›› Новости ›› Мужчина из Прокопьевска совершил кражу на миллион

Мужчина из Прокопьевска совершил кражу на миллион

16 октября 2020 в 12:29

Он выкопал и сдал металлические резервуары со стройки.

Зенковский районный суд города Прокопьевска осудил 64-летнего местного жителя по статье «Кража». Он украл металл со стройки, на которой работал. Сумма ущерба оценена в 1,2 миллиона рублей.

«Обнаружив металлические резервуары, обвиняемый посчитал их бесхозными, так как они были расположены за металлическим ограждением стройки. С помощью нанятой техники осуждённый демонтировал ёмкости и вывез их в пункт приёма металла», - сообщается на сайте МВД России по Кемеровской области.

В итоге пенсионера приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным срокаом также в 4 года.


Читайте также

Content c1b9b04a5d6af1b429032b44e63a7ac1
В Белове заболели две круглосуточные бригады скорой помощи
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 октября
Content 62 main v1591686999
Пожилую жительницу Топок будут судить за смерть внука
Content
В Белове задержали водителя ВАЗа, который насмерть сбил девушку и скрылся

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?