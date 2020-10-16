Мужчина из Прокопьевска совершил кражу на миллион

Он выкопал и сдал металлические резервуары со стройки.

Зенковский районный суд города Прокопьевска осудил 64-летнего местного жителя по статье «Кража». Он украл металл со стройки, на которой работал. Сумма ущерба оценена в 1,2 миллиона рублей.

«Обнаружив металлические резервуары, обвиняемый посчитал их бесхозными, так как они были расположены за металлическим ограждением стройки. С помощью нанятой техники осуждённый демонтировал ёмкости и вывез их в пункт приёма металла», - сообщается на сайте МВД России по Кемеровской области.

В итоге пенсионера приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным срокаом также в 4 года.