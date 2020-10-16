В Белове задержали водителя ВАЗа, который насмерть сбил девушку и скрылся

Смертельное ДТП произошло 14 октября.

В Белове задержали водителя ВАЗа, который совершил смертельное ДТП. Авария произошла ночью 14 октября.

«Полицейские получили сигнал, что неизвестный на машине сбил двух женщин в возрасте 23-х и 37 лет, после чего скрылся с места аварии. В результате 23-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Впоследствии сотрудники обнаружили в лесополосе сгоревший ВАЗ-2114 с характерными повреждениями, а позже разыскали и задержали водителя авто», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, ночью

Им оказался 20 летний житель Беловского района, не имеющий права управления транспортными средствами. Он пояснил, будто во время движения был ослеплён светом фар встречного автомобиля, вследствие чего не заметил на проезжей части пешеходов. Совершив наезд на них, автолюбитель якобы испугался ответственности и уехал, а затем, чтобы скрыть улики, поджёг транспортное средство.

По факту случившегося проводится проверка.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.