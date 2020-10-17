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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 октября

17 октября 2020 в 11:45

Скончались пять человек.

На утро 17 октября в Кемеровской области ещё у 177 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 33, Междуреченск — 26, Прокопьевск — 25, Осинники — 15, Мыски — 14, Кемерово — 9,  по 7 — Киселёвск и Новокузнецкий МР, Топкинский МО — 6, по 5 — Берёзовский и Гурьевский МР, по 4 — Белово и Таштагольский МР, Калтан — 3, по 2 — Анжеро-Судженск, Юрга и Ленинск-Кузнецкий МО, по 1 - Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Беловский МР, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Промышленновский МО, Чебулинский МО и Яйский МР», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерло пять человек.

«У женщины 1951 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета. У женщины 1932 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1972 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1971 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, ожирения 3 степени, психического заболевания. У женщины 1961 года рождения из птг Промышленная развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 12 938 случаев коронавируса, из них 8 824 человек выздоровели, 3 944 получают лечение, 170 скончались.


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