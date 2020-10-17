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В Кузбассе была найдена ранее пропавшая 14-летняя школьница

17 октября 2020 в 17:09

Подростка обнаружили в лесном массиве.

В Тяжинском районе была найдена без вести пропавшая 14-летняя школьница. Девочка исчезла 14 октября - она ушла из образовательного учреждения и направилась в сторону леса. Домой в этот день она не вернулась.

Была организована масштабная поисковая операция.

«Полицейские изучали круг общения девочки и проводили поисковые мероприятия на местности. Вся территория, где пропала несовершеннолетняя, была поделена на квадраты и тщательно проверялась, в том числе с привлечением вертолёта Росгвардии. В поисковых мероприятиях в общей сложности было задействовано более 700 человек», - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В субботу,  17 октября, один из местных жителей, принимавших участие в поисках, обнаружил несовершеннолетнюю на расстоянии около 500 метров от населённого пункта в лесном массиве.

Школьницу передали медицинским работникам. Сотрудники полиции выражают благодарность всем, кто участвовал в поисках без вести пропавшей.

В настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

 

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

 

 


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