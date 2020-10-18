Блог с тобой ›› Новости ›› В Прокопьевске поймали 16-летнего похитителя ав...

В Прокопьевске поймали 16-летнего похитителя автомобильных колёс

18 октября 2020 в 16:15

В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

Жительница Прокопьевска обратилась в полицию с заявлением о краже колёс. По словам женщины, ночью кто-то похитил четыре колеса на литых дисках с принадлежащего ей автомобиля Hyundai.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого.

«Им оказался 16-летний прокопчанин, состоящий на профилактическом учёте. Ночью с помощью инструментов он снял с иномарки колёса, а затем продал их случайному прохожему. Вырученные деньги - 10 000 рублей - он потратил»,  - рассказали правоохранители.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, на его законного представителя составлен административной протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей.


Читайте также

Content
В Белове задержали водителя ВАЗа, который насмерть сбил девушку и скрылся
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 октября
Content f06f22f0 103b 11eb bc64 41b8e5609314
В Кузбассе была найдена ранее пропавшая 14-летняя школьница
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 октября

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?