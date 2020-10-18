Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 октября

Скончались три человека.

На утро 18 октября в Кемеровской области ещё у 179 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк - 40, Кемерово - 25, Прокопьевск - 23, Белово - 18, Мыски-15, Междуреченск - 14, по 9 - Киселёвск и Ленинск-Кузнецкий, Тяжинский МР - 7, Промышленновский МО - 5, Полысаево - 3, по 2 - Берёзовский, Гурьевский МР, Таштагольский МР, Тисульский МР, по 1 - Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО и Мариинский МР», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли три пациента. Они проживали в Белове, Берёзовском и Прокопьевском районе.

«У мужчины 1960 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1990 года рождения из Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, хронической болезни почек, артериальной гипертензии, вторичной дилатационной кардиомиопатии, вторичной лёгочной гипертензии, хронической сердечной недостаточности. У мужчины 1935 года рождения из Берёзовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония и острый респираторный дистресс-синдром», — отметили в оперштабе.

Всего по области было выявлено 13117 заболевших, из них 8885 выписаны, 4059 получают лечение, 173 умерли.