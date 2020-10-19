Кузбасс попал в ТОП-10 регионов, где наиболее распространено ожирение

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Кузбасс попал в десятку регионов России, где наиболее распространено ожирение. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

По словам Поповой, в России избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно.

«Если говорить о регионах, где ожирение наиболее распространено, то в первую десятку входят Орловская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская области, Республика Алтай, Брянская область, Алтайский край, Тульская область, Еврейская автономная область», — цитирует издание главу Роспотребнадзора.

Отмечается, что лишний вес опасен развитием хронических заболеваний, проблемами с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом. Также Попова обратила внимание, что люди с ожирением оказываются в группе риска тяжёлых осложнений и при заражении коронавирусом.