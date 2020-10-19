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В Новокузнецке на улице обнаружили мужчину и женщину с ножевыми ранениями

19 октября 2020 в 10:32

Пара распивала спиртное во дворе.

В Новокузнецке во дворе дома на улице Сеченова обнаружили мужчину и женщину с ножевыми ранениями. Предварительно правоохранители выяснили, что пострадавшие распивали спиртное в квартире знакомого.

«Во время застолья хозяин жилища повёл себя неадекватно и напал с ножом на гостей, причинив им вред здоровью. Пострадавшие горожане выбежали на улицу и обратились за помощью к прохожим», — пояснили в пресс-службе управления Росгвардии по Кемеровской области.

Пострадавших госпитализировали, а злоумышленника задержали. Оказалось, что 53-летний мужчина был неоднократно судим, в том числе за совершение тяжкого преступления.


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