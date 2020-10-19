Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 октября

Число умерших достигло 175.

По данным на утро 19 октября в Кемеровской области выявили 177 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 45, Осинники — 29, Прокопьевск — 26, Междуреченск — 20, по 9 — Белово и Мыски, Беловский район — 8, по 6 — Анжеро-Судженск и Топкинский округ, Ленинск-Кузнецкий — 5, по 3 — Берёзовский и Киселёвск, по 2 — Кемерово и Полысаево, по 1 — Краснобродский, Ижморский и Новокузнецкий районы, Юргинский округ», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента.

«У мужчины 1973 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония и острый респираторный дистресс-синдром. Болезнь протекала на фоне ишемической болезни сердца, острого коронарного синдрома. Мужчина 1975 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, хронического гломерулонефрита. Отмечается, что за прошедшие сутки в области ещё 177 человек заразились инфекцией», - говорится в официальном сообщении.

За весь период наблюдения в Кузбассе выявили 13 294 случая коронавируса: 3 159 человек остаются под наблюдением медиков, 8 960 выздоровели, 175 скончались.