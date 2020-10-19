Аптеки Кузбасса проверили на наличие лекарств от коронавируса

Полученный «срез» поможет оказать необходимую помощь кузбассовцам в полном объёме.

В минувшие выходные в Кемеровской области прошли масштабные проверки соблюдения режима повышенной готовности в аптеках, а также наличия в них лекарств для лечения COVID-19.

Как сообщили в Парламенте Кузбасса, во время рейдов в аптеках проверялось наличие плакатов о соблюдении масочного режима, разметки, а также оценивался запас средств для дезинфекции рук, защитных масок, перчаток и препаратов для лечения коронавируса (Азитромицин, Умифеновир, Гидроксихлорохин, Интерферон альфа-2b, Левофлоксацин, Фавипиравир и их аналогов).

«Собранные в ходе рейда данные в настоящее время тщательно обрабатываются и анализируются. Полученный «срез» поможет оптимизировать работу аптечных сетей и повысить её эффективность в борьбе с коронавирусом, а также оказать необходимую помощь кузбассовцам в полном объёме и с соблюдением всех требований режима повышенной готовности», — отметил Председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

По состоянию на 18:00 18 октября было проверено более половины всех аптек в регионе, в ряде муниципалитетов — 100%.

Фото: Парламент Кузбасса