Для больных коронавирусом кузбассовцев откроют еще 200 коек

Губернатор рассказал, как сегодня устроено оказание медпомощи в Кузбассе.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, как сегодня устроена система оказания скорой медпомощи населению. Об этом сообщает Сибдепо.

По словам губернатора, часть медицинских услуг переводят в дистанционный формат.

«Но это в первую очередь касается тех, кто болеет бессимптомно или у кого заболевание коронавирусом протекает в легкой форме. Тогда действительно имеет смысл не подвергать риску окружающих и лечиться дома», — цитирует Цивилева портал.

Как отметил глава области, кузбасские больницы готовы и дальше принимать нуждающихся в госпитализации. Для этого на текущей неделе коечный фонд будет увеличен на 200 мест: с 3 349 до 3 549.