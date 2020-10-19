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Трое беловчан предстанут перед судом за избиение полицейских

19 октября 2020 в 15:52

Так они пытались избежать штрафа за пьяную езду.

В Кузбассе будут судить трёх жителей Белова 25-ти, 24-х и 23-лет. В марте этого года они избили сотрудников полиции.

По версии следствия, обвиняемые распивали алкоголь в гостях у знакомого, куда на машине их привёз приятель, который также стал выпивать.

«Через некоторое время пьяный мужчина поехал в магазин и на обратном пути его остановили сотрудники ДПС. Пока он общался с полицейскими, на улицу вышли его приятели. Они стали защищать друга и конфликтовать со стражами порядка, а затем втроём стали бить одного из полицейских. Затем 25-летний мужчина несколько раз ударил второго инспектора», - сообщили в СУ СК Кузбасса.

Злоумышленники были задержаны и доставлены для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, куда прибыла следственная группа. Со следствием обвиняемые сотрудничали, вину признали. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

 


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