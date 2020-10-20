Кузбасс попал в топ-30 регионов по уровню закредитованности

При этом, по данным Росстата, среднемесячные зарплаты жителей региона постоянно растут.

Кемеровская область вошла в топ-30 регионов России по уровню закредитованности населения на 2020 год. Среди 85 субъектов Кузбасс занял 28-ю строчку.

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2020 году составило 53,6%. Иными словами, в среднем один кузбассовец должен банку почти 237 тысяч рублей. Таким образом, изменение задолженности на одного человека за 12 месяцев составило 28 тысяч рублей.

В целом средний уровень закредитованности россиян вырос за 2020 год с 47,1 до 49,1%. При этом больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,9%), меньше всего — Ингушетии (10,3%).

А вот среднемесячная зарплата кузбассовцев за год выросла на 2,6%. Статистики озвучили сумму в 42 229 рублей.