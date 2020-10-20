Ещё два ребёнка родились в ковидном госпитале в Кемерове

Всего в перепрофилированном перинатальном центре находится 15 беременных с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Ещё два ребёнка появились на свет в инфекционном госпитале Кузбасской клинической больнице, развёрнутом на базе областного перинатального центра.

«Первой родилась девочка — на свет она появилась в срок, на 40-й неделе. Вес ребёнка при рождении составил 3 450 граммов, рост — 51 см, оценка по шкале Апгар — 8/9 баллов. Чуть позже, с помощью экстренного кесарева сечения, родился мальчик весом 2 930 граммов и ростом 50 см. Оценка по шкале Апгар — 7/8 баллов», - рассказали в больнице.

Дети и их мамы находятся под пристальным наблюдением медиков. Всего в перепрофилированном перинатальном центре находится 15 беременных с подтверждённой коронавирусной инфекцией.