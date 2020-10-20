Блог с тобой ›› Новости ›› Ещё два ребёнка родились в ковидном госпитале в...

Ещё два ребёнка родились в ковидном госпитале в Кемерове

20 октября 2020 в 10:43

Всего в перепрофилированном перинатальном центре находится 15 беременных с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Ещё два ребёнка появились на свет в инфекционном госпитале Кузбасской клинической больнице, развёрнутом на базе областного перинатального центра.

«Первой родилась девочка — на свет она появилась в срок, на 40-й неделе. Вес ребёнка при рождении составил 3 450 граммов, рост — 51 см, оценка по шкале Апгар — 8/9 баллов. Чуть позже, с помощью экстренного кесарева сечения, родился мальчик весом 2 930 граммов и ростом 50 см. Оценка по шкале Апгар — 7/8 баллов», - рассказали в больнице.

Дети и их мамы находятся под пристальным наблюдением медиков. Всего в перепрофилированном перинатальном центре находится 15 беременных с подтверждённой коронавирусной инфекцией.


Читайте также

Content
Кузбасс попал в топ-30 регионов по уровню закредитованности
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 октября
Content 3660a460 1295 11eb b471 4f63362df0f4 608x
В Березовском столкнулись два автомобиля: пострадал семилетний ребёнок
Content 804bdbc2 0233 2964
Жителя Новокузнецка привлекли к ответственности за выдуманную историю о нападении

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?