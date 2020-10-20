Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 октября

Лидирует по числу заболевших Новокузнецк.

По данным на утро 20 октября в Кемеровской области выявили 173 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 43, Белово — 31, Междуреченск — 28, Анжеро-Судженск — 13, Прокопьевск — 12, Осинники — 11, Беловский район — 6, Ленинск-Кузнецкий — 4, по 3 — Калтан, Кемерово, Краснобродский, Прокопьевский район и Топкинский муниципальный округ, Киселёвск — 2, по одному заболевшему — Гурьевский, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Юргинский и Чебулинский муниципальные округа, Яйский и Яшкинский районы, а также Берёзовский», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента.

«У мужчины 1930 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде гипертонической болезни, дислипидемии, хронической ишемии головного мозга, церебрального атеросклероза, хронического пиелонефрита. У женщины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде ожирения 3 степени. У мужчины 1950 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1964 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», - говорится в официальном сообщении.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 13 467 случаев коронавируса: 4 243 человека остаются в больницах, 9 045 выздоровели, 179 скончались.