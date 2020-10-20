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В Березовском столкнулись два автомобиля: пострадал семилетний ребёнок

20 октября 2020 в 12:54

Травмированы три человека.

ДТП произошло накануне днём в Берёзовском. Около 12:00 на улице Высоковольтной столкнулись LADA Priora и Daewoo Matiz. Пострадали три человека.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Daewoo Matiz при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем LADA Priora, двигавшимся по главной дороге», — сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП травмированы три человека: два пассажира «Приоры», женщина 37 лет и мальчик 7 лет, а также пассажир Daewoo, женщина 67 лет. По характеру травм им назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

 

Фото: ГИБДД Кузбасса.

 


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