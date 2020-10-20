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Жителя Новокузнецка привлекли к ответственности за выдуманную историю о нападении

20 октября 2020 в 14:01

Пьяница просто хотел пообщаться.

Жителя южной столицы Кузбасса привлекли к ответственности за ложный вызов специализированных служб. В минувшие выходные он позвонил в полицию о сообщил, что трое неизвестных ворвались к нему домой и угрожают расправой.

«На место незамедлительно выехали правоохранители. Их встретил 62-летний нетрезвый хозяин квартиры и признался, что вызвал их для общения. Стражи порядка выяснили, что новокузнечанин в одиночку распивал спиртные напитки, а когда ему стало скучно, позвонил в дежурную часть полиции», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.

В итоге в отношении горожанина составили протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

По данным информационного центра ГУ МВД России по Кемеровской области, с начала года сотрудники полиции Кузбасса привлекли к ответственности за ложные вызовы специализированных служб уже более 660 человек.


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