Жителя Новокузнецка привлекли к ответственности за выдуманную историю о нападении

Пьяница просто хотел пообщаться.

Жителя южной столицы Кузбасса привлекли к ответственности за ложный вызов специализированных служб. В минувшие выходные он позвонил в полицию о сообщил, что трое неизвестных ворвались к нему домой и угрожают расправой.

«На место незамедлительно выехали правоохранители. Их встретил 62-летний нетрезвый хозяин квартиры и признался, что вызвал их для общения. Стражи порядка выяснили, что новокузнечанин в одиночку распивал спиртные напитки, а когда ему стало скучно, позвонил в дежурную часть полиции», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.

В итоге в отношении горожанина составили протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

По данным информационного центра ГУ МВД России по Кемеровской области, с начала года сотрудники полиции Кузбасса привлекли к ответственности за ложные вызовы специализированных служб уже более 660 человек.