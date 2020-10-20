Почти два миллиона готовы потратить власти Кемерова на ледовый городок на бульваре Строителей

Электронный аукцион объявлен на портале госзакупок.

1,8 миллиона рублей выделят кемеровские власти на строительство ледового городка на бульваре Строителей.

Согласно информация на едином портале госзакупок, большую часть этой суммы — 1 457 806,67 рубля — составят авторские отчисления исполнителям городка, ещё в 342 193,33 рубля обойдутся электромонтажные работы.

Городок будет состоять из двух горок — большой и малой, двух игровых комплексов и ледяной композиции «Животный мир». Также его украсят две новогодних ели — большая и малая.

Аукцион состоится 30 октября. При этом все монтажные работы должны быть выполнены до 25 декабря.