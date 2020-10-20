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Почти два миллиона готовы потратить власти Кемерова на ледовый городок на бульваре Строителей

20 октября 2020 в 15:47

Электронный аукцион объявлен на портале госзакупок.

1,8 миллиона рублей выделят кемеровские власти на строительство ледового городка на бульваре Строителей.

Согласно информация на едином портале госзакупок, большую часть этой суммы — 1 457 806,67 рубля — составят авторские отчисления исполнителям городка, ещё в 342 193,33 рубля обойдутся электромонтажные работы.

Городок будет состоять из двух горок — большой и малой, двух игровых комплексов и ледяной композиции «Животный мир». Также его украсят две новогодних ели — большая и малая.

Аукцион состоится 30 октября. При этом все монтажные работы должны быть выполнены до 25 декабря.


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