Житель Кемерова украл тепловую пушку из палатки МЧС у поликлиники

В полицию сообщили сотрудники поликлиники.

В Кемерове в дежурную часть полиции обратились сотрудники одной из поликлиник. Они сообщили, что из шатра МЧС, разбитого рядом с медучреждением для ожидания пациентами очереди к врачу, пропала тепловая пушка. Сумму причинённого ущерба пострадавшая сторона оценила в 15 000 рублей.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность похитителя и задержали его.

«Злоумышленником оказался ранее судимый 50-летний кемеровчанин. Он воспользовался кратковременным отсутствием в палатки сотрудника поликлиники, проник внутрь и вынес электроприбор. Добычу он сдал в ломбард за 7 000 рублей», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Похищенное имущество было изъято, после завершения следственных действий его вернут законному владельцу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.