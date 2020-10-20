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Житель Кемерова украл тепловую пушку из палатки МЧС у поликлиники

20 октября 2020 в 16:07

В полицию сообщили сотрудники поликлиники.

В Кемерове в дежурную часть полиции обратились сотрудники одной из поликлиник. Они сообщили, что из шатра МЧС, разбитого рядом с медучреждением для ожидания пациентами очереди к врачу, пропала тепловая пушка. Сумму причинённого ущерба пострадавшая сторона оценила в 15 000 рублей.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность похитителя и задержали его.

«Злоумышленником оказался ранее судимый 50-летний кемеровчанин. Он воспользовался кратковременным отсутствием в палатки сотрудника поликлиники, проник внутрь и вынес электроприбор. Добычу он сдал в ломбард за 7 000 рублей», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Похищенное имущество было изъято, после завершения следственных действий его вернут законному владельцу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


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