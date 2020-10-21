Смертельное ДТП под Новокузнецком: погибла женщина

Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В селе Безруково Новокузнецкого района водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода. Смертельная авария произошла 20 октября около 6:50 на 177 км дороги «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск».

Предварительно установлено, что 55-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колёса легкового авто. От полученных травм она скончалась в медицинском учреждении.

Госавтоинспекция призывает участников движения всегда быть внимательными и осторожными, соблюдать требования ПДД. Водителям нужно уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходным переходам. Пешим участникам движения перед тем, как вступить на дорогу, необходимо убедиться в том, что транспортные средства остановились, а водители видят и пропускают их.

Фото: ГИБДД Кузбасса.