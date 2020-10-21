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Кемеровчан зовут на конкурс спортивных комментаторов

21 октября 2020 в 10:38

«МАТЧ!» объявляет о проведении национального конкурса молодых спортивных комментаторов.

В ноябре спортивному медиа-холдингу «МАТЧ!» исполняется 5 лет. За это время «МАТЧ!» стал не только флагманом российской спортивной медиа-индустрии но и уникальной кузницей кадров для российской спортивной журналистки. Многие ведущие, репортеры и редакторы, начинавшие свою профессиональную карьеру на «МАТЧ!», сегодня работают в десятках спортивных медиа, а также реализуют собственные успешные проекты. Благодаря именно «МАТЧ!» в России появилась целая плеяда настоящих «звезд», собирающих множество призов и профессиональных премий. Как в России, так и за рубежом.

В этом году Руководство медиа-холдинга «МАТЧ!» приняло решение приурочить к 5-летию создания медиа-холдинга проведение национального конкурса для молодых любителей спорта, желающих стать профессиональным спортивным комментатором. Главным призом конкурса, конечно, станет возможность влиться в дружную команду «МАТЧ!».

Объявление победителей каждого этапа будет происходить в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 18 до 24 лет.

Все желающие, могут направить сообщение на адрес konkurs@matchtv.ru, чтобы получить Руководство по заполнению заявки и Методические рекомендации для участников конкурса.

Прием заявок для участия в Конкурсе начнется 1 ноября, а завершится 1 декабря 2020 года.


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