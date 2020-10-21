Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 октября

Умерли пять пациентов.

По данным на утро 21 октября в Кемеровской области выявили 176 новых случаев заражения COVID-19.

«Лидерами по числу новых инфицированных стали Ленинск-Кузнецкий — 25 и Киселёвск — 22», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались пять пациентов.

«У женщины 1977 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне детского церебрального паралича. У мужчины 1969 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа, диабетической полинейропатии. У женщины 1941 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. У мужчины 1959 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа, хронической болезни почек. У женщины 1946 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической сердечной недостаточности, ожирения 3 степени, анемии хронической», - говорится в официальном сообщении.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 13 467 случаев коронавируса: 4 243 человека остаются в больницах, 9 045 выздоровели, 179 скончались.