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В Кузбассе планируют привлекать таксистов для выезда медиков на вызовы

22 октября 2020 в 10:02

Они будут оперативно доставлять врачей к пациентам.

В Киселевске в качестве одной из мер помощи медикам в непростой ситуации с коронавирусом и сезонной заболеваемостью ОРВИ рассматривается привлечение таксистов. Об этом сообщил глава города Максим Шкарабейников.

По его словам, количество вызовов пациентов на дом значительно выросло из-за роста заболевших ОРВИ, при этом врачи по-прежнему должны помогать пациентам с коронавирусом. В помощь участковым врачам пришли городские предприятия, они выделили транспорт для доставки врачей по адресам. Однако возможно потребуются дополнительные меры.

«Сегодня провели рабочее совещание с представителями транспортных служб заказа такси. Обсудили возможность выделения городскими такси дополнительных автомобилей для врачей. Такая мера позволит увеличить охват пациентов, нуждающихся в медицинской помощи на дому и уменьшит время ожидания участкового терапевта», — сообщил мэр.

Также в ходе встречи стороны напомнили про соблюдение масочного режима при перевозке пассажиров.


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