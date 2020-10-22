Более 930 000 жителей Кузбасса поставили прививки от гриппа

Это более 35% от численности населения региона.

В Кемеровской области привили от гриппа 933 800 человек. Как сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора, это более 35% от численности населения региона.

«Прививки делают отечественной вакциной (Совигрипп, Флю-м). Благодаря усовершенствованному составу она должна защитить в том числе от впервые выявленных штаммов гриппа. Её ставят в поликлиниках по месту прикрепления полиса, школах, детских садах и на предприятиях», - уточнили в ведомстве.

Ранее в минздраве Кузбасса отмечали, что для коллективного иммунитета в регионе необходимо привить 60% населения. Со слов специалистов, это особенно важно в период пандемии. Кроме того, вакцинация помогает предупредить развитие таких тяжёлых осложнений, как, например, пневмония.